В Новосибирске пропала 23-летняя девушка с розовым чемоданом

В Новосибирске пропала 23-летняя Анастасия Ананьева. Ее местонахождение неизвестно с 15 мая Волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по Новосибирской области просят помощи в поиске девушки.
— Анастасия была одета в черный костюм и темные кроссовки. Рост — 169 сантиметров, плотное телосложение, голубые глаза, волосы темно-каштановые, — уточняют волонтеры.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8−800−700−54−52 или по номеру 112.
Напомним, что накануне в Новосибирске завершились поиски 86-летней пенсионерки в халате, которая пропала в Калининском районе.