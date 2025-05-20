Полиция задержала подозреваемых в ограблении школьника в Иркутске

Напомним, в Чите случилась жуткая трагедия, от которой кровь стынет в жилах. Около 21:00 вечером 19 мая в одной из квартир многоэтажки нашли тела 35-летнего мужчины и его семилетнего сына. Предварительная версия следствия шокирует: отец сначала лишил жизни ребенка, а затем покончил с собой.