Полиция задержала подозреваемых в ограблении школьника в Иркутске

Двух подозреваемых в ограблении 14-летнего подростка задержали в Иркутске. Об этом сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
«В отдел полиции обратилась мать потерпевшего, она рассказала, что вечером у входа в продуктовый магазин к ее сыну подошли двое неизвестных, которые ударили его, отобрали сотовый телефон и скрылись. Общую сумму причиненного ущерба заявительница оценила в сумму более 40 тысяч рублей», — рассказали в полиции.
Грабителями оказались двое местных жители 20-ти лет, которые ранее уже имели проблемы с законом. На их запястьях вновь защелкнулись наручники, а украденный телефон школьнику вернули.
Напомним, в Чите случилась жуткая трагедия, от которой кровь стынет в жилах. Около 21:00 вечером 19 мая в одной из квартир многоэтажки нашли тела 35-летнего мужчины и его семилетнего сына. Предварительная версия следствия шокирует: отец сначала лишил жизни ребенка, а затем покончил с собой.