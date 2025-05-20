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Уголовное дело возбудила полиция Астаны после жалобы родителей на учебный центр

АСТАНА, 20 мая — Sputnik. Полиция Астаны заявила о возбуждении уголовного дела после коллективной жалобы родителей на частный учебный центр «Гасыр».

Источник: Пресс-служба МВД РК

Жалоба поступила на мошеннические действия центра, отметили в полиции.

Установлено, что граждане, оплатившие обучение в указанном центре, не получили заявленных образовательных услуг. Каждый из заявителей заключил договор на подготовку к поступлению в зарубежные учебные заведения и внес оплату. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Ход следствия находится на контроле у руководства департамента полиции города Астаны.

сообщили в полиции

Ранее поднялся скандал вокруг образовательного центра. Родители отдали средства за обучение детей, но в один из дней центр оказался закрытым. Здание пустовало, а учителя собирали свои вещи.

Со слов родителей, некоторые оплатили обучение ребенка в кредит. Возмущенные родители обратились в полицию и потребовали вернуть деньги. Руководитель центра исчез, а делом занялась прокуратура.

Сегодня на брифинге в правительстве министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировал скандал вокруг центра. Как выяснилось, государство не лицензирует частные учебные центры.

Сейчас мы поднимаем вопрос о лицензировании частных дошкольных организаций. А частные дополнительные центры не подлежат лицензированию в целом. Поэтому родителям необходимо быть предусмотрительными. Такого контроля за частными дополнительными центрами не существует, не было.

сказал министр

Но если есть необходимость, то этот вопрос будет поднят вместе с депутатами, отметил он. Необходимо утвердить в законодательном порядке и с учетом мнения частных центров. Ну, а если у родителей возникнет необходимость, они могут пожаловаться в компетентные органы, сказал Бейсембаев.