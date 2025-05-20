Уголовное дело возбудила полиция Астаны после жалобы родителей на учебный центр

Но если есть необходимость, то этот вопрос будет поднят вместе с депутатами, отметил он. Необходимо утвердить в законодательном порядке и с учетом мнения частных центров. Ну, а если у родителей возникнет необходимость, они могут пожаловаться в компетентные органы, сказал Бейсембаев.