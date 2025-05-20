В Прикамье работницу колхоза убило молнией: что известно

Ранее «ФедералПресс» писал, что аналогичный случай произошел в прошлом году в Нытве, где от удара молнии погиб 14-летний мальчик. Вместе с отцом он поехал на рыбалку, но их застала гроза. Отец и сын решили укрыться от непогоды под деревом, но молния ударила именно туда, убив ребенка.