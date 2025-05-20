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В Прикамье работницу колхоза убило молнией: что известно

ЮСЬВЕНСКИЙ ОКРУГ, 20 мая, ФедералПресс. В Пермском крае из-за разряда молнии во время грозы убило работницу колхоза имени Дзержинского в селе Крохалево Юсьвинского округа. Инцидент случился еще на прошлой неделе.

Источник: unsplash.com

«В этот день шел дождь, женщина возвращалась с работы, и в нее ударила молния. Женщина погибла в 300 метрах от дома. Тело Людмилы К. обнаружил прохожий. На место происшествия были вызваны скорая и полиция», — рассказали «ФедералПресс» в администрации Юсьвенского округа.

По данным властей, обстоятельства несчастного случая сейчас устанавливают правоохранительные органы.

Как уточняет Mash, тело погибшей обнаружил прохожий, который позвонил главе сельхозкооператива и рассказал о ЧП.

Отметим, с начала года это первая смерть от молнии в Пермском крае.

Ранее «ФедералПресс» писал, что аналогичный случай произошел в прошлом году в Нытве, где от удара молнии погиб 14-летний мальчик. Вместе с отцом он поехал на рыбалку, но их застала гроза. Отец и сын решили укрыться от непогоды под деревом, но молния ударила именно туда, убив ребенка.