МВД заявило о задержании жителя Пуховичского района, которому грозит до 10 лет. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении сказано, что сотрудниками 10-ого управления по Минской области при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения «Рысь» внутренних войск МВД был задержан 43-летний житель Пуховичского района. Установлено, что мужчина хранил у себя дома более двух тысяч патронов к автомату Калашникова, которые были оснащены трассирующими пулями.
«Также у него изъято охотничье оружие: винтовка, ружье, карабин и более 300 патронов», — сообщили в МВД.
В пресс-службе отметили, что была установлена причастность задержанного к изготовлению и сбыту боеприпасов. Следователи в отношении фигуранта завели уголовные дела. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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