МВД заявило о задержании жителя Пуховичского района, которому грозит до 10 лет

В сообщении сказано, что сотрудниками 10-ого управления по Минской области при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения «Рысь» внутренних войск МВД был задержан 43-летний житель Пуховичского района. Установлено, что мужчина хранил у себя дома более двух тысяч патронов к автомату Калашникова, которые были оснащены трассирующими пулями.