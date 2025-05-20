Экс-начальник подразделения РЖД получил срок за взятку в Иркутской области

Установлено, что с июля 2021 года по май 2024 года подсудимый лично получил взятку в 1,6 млн рублей от организованной группы. В состав группы входили как сотрудники РЖД, занимающие определенные должности, так и представитель коммерческой структуры. Взятка была предоставлена за передачу актуальных сведений о количестве погруженных вагонов и их распределении по железнодорожным станциям, находящимся в подчинении фигуранта, в целях обеспечения интересов коммерческой организации и ее деловых партнеров.