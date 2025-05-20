Экс-начальник подразделения РЖД получил срок за взятку в Иркутской области

Бывшему начальнику структурного подразделения филиала РЖД вынесли приговор по делу о взятку в 1,6 млн рублей в Иркутской области. Известно, что мужчина получили от организованной группы в целях обеспечения интересов коммерческой организации и ее деловых партнеров. Отметим, что уголовное дело в отношении других злоумышленников расследуется в рамках отдельного производства, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по региону, УФСБ по области и и ВСТП.
Установлено, что с июля 2021 года по май 2024 года подсудимый лично получил взятку в 1,6 млн рублей от организованной группы. В состав группы входили как сотрудники РЖД, занимающие определенные должности, так и представитель коммерческой структуры. Взятка была предоставлена за передачу актуальных сведений о количестве погруженных вагонов и их распределении по железнодорожным станциям, находящимся в подчинении фигуранта, в целях обеспечения интересов коммерческой организации и ее деловых партнеров.
Преступную деятельность выявили и пресекли при взаимодействии с УФСБ России по Иркутской области. В ходе предварительного следствия имущество подсудимого было арестовано на более чем 10 млн рублей.
Суд приговорил мужчину к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 8 млн рублей.
Напомним, в декабре 2024 года сообщалось, что заместитель главинженера ВСЖД ответит в суде за получение 18 млн рублей взятками в Иркутской области Средства были получены за согласование и утверждение документации для проведения работ в полосе отвода ж/д и за выполнение части работ по контрактам силами РЖД в технологические перерывы в движение поездов без официальных договоров и оплаты труда.
Кроме того, в июле 2024 года стало известно о получении взятки начальником из структуры РЖД в Иркутске. Тогда сообщалось, что мужчина получил взятку люксовой машиной за 11 млн рублей взамен содействию при заключении контрактов и подписанию актов работ.