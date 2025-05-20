Два человека попали в больницу после аварии на шоссе в Ростове-на-Дону

Детали аварии, после которой утром 20 мая осложнился проезд по Западному шоссе в Ростове-на-Дону, раскрыли в управлении Госавтоинспекции.
Предварительно, рано утром 40-летний водитель Hyundai Creta двигался по Западному шоссе с 1-й Луговой в сторону Всесоюзной. Мужчина не справился с управлением и врезался во встречную легковушку Mazda СХ-4 под управлением 48-летнего автовладельца.
После случившегося пострадали оба водителя, они попали в больницу.
Добавим, по данным интернет-карт, затора в районе места ДТП к этому моменту нет, дорога открыта.
Сотрудники Госавтоинспекции просят автолюбителей быть предельно осторожными за рулем. Выезд на встречную полосу может быть опасным для жизни и здоровья.
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