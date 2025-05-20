Два человека попали в больницу после аварии на шоссе в Ростове-на-Дону

Предварительно, рано утром 40-летний водитель Hyundai Creta двигался по Западному шоссе с 1-й Луговой в сторону Всесоюзной. Мужчина не справился с управлением и врезался во встречную легковушку Mazda СХ-4 под управлением 48-летнего автовладельца.