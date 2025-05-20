Самарцы ахнули от завышенных цен на такси утром 20 мая

Цены взлетели в несколько раз. Корреспондент «МК в Самаре» посмотрел стоимость в одном из популярных приложений по вызову такси — если раньше от площади Куйбышева до Полевой можно было доехать за 200−250 рублей, то утром цена подскочила до 600−650 рублей за тариф «эконом».