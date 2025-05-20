Самарцы ахнули от завышенных цен на такси утром 20 мая

В Самаре из-за утреннего урагана 20 мая взлетели не только ветки деревьев, но и цены на такси. Жители вовсю обсуждают слишком высокую стоимость поездки.
Из-за перекрытого движения на многих улицах — упали несколько деревьев и повреждены провода, самарцам не оставалось ничего, кроме как вызвать такси до работы.
Цены взлетели в несколько раз. Корреспондент «МК в Самаре» посмотрел стоимость в одном из популярных приложений по вызову такси — если раньше от площади Куйбышева до Полевой можно было доехать за 200−250 рублей, то утром цена подскочила до 600−650 рублей за тариф «эконом».
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