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Самарцы ахнули от завышенных цен на такси утром 20 мая

В Самаре из-за утреннего урагана 20 мая взлетели не только ветки деревьев, но и цены на такси.

В Самаре из-за утреннего урагана 20 мая взлетели не только ветки деревьев, но и цены на такси. Жители вовсю обсуждают слишком высокую стоимость поездки.

Из-за перекрытого движения на многих улицах — упали несколько деревьев и повреждены провода, самарцам не оставалось ничего, кроме как вызвать такси до работы.

Цены взлетели в несколько раз. Корреспондент «МК в Самаре» посмотрел стоимость в одном из популярных приложений по вызову такси — если раньше от площади Куйбышева до Полевой можно было доехать за 200−250 рублей, то утром цена подскочила до 600−650 рублей за тариф «эконом».

Больше новостей о Самаре и последствиях урагана — в телеграм-канале «МК в Самаре».