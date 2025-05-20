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Медпомощь не потребовалась: 2 грузовые «Газели» столкнулись в Самарской области

Это случилось утром 18 мая. На месте аварии работали елховские пожарные-спасатели.

Это случилось утром 18 мая. На месте аварии работали елховские пожарные-спасатели.

В региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС сообщили: сведения об аварии появились в понедельник в 6:37. На 6-м километре дороги «Борма — Кошки — Погрузная» столкнулись две грузовые «Газели».

В ДТП никто не пострадал. Трое сотрудников 137-й пожарно-спасательной части переставили машины на обочину и отключили системы электропитания. Также на месте происшествия работали правоохранители — организовали проверку — и медики.

А в Сызрани столкнулись «десятка» и Kia Soul. Медпомощь потребовалась 22-летней пассажирке отечественного авто. Ей назначили амбулаторное лечение.

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