Медпомощь не потребовалась: 2 грузовые «Газели» столкнулись в Самарской области

Это случилось утром 18 мая. На месте аварии работали елховские пожарные-спасатели.
В региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС сообщили: сведения об аварии появились в понедельник в 6:37. На 6-м километре дороги «Борма — Кошки — Погрузная» столкнулись две грузовые «Газели».
В ДТП никто не пострадал. Трое сотрудников 137-й пожарно-спасательной части переставили машины на обочину и отключили системы электропитания. Также на месте происшествия работали правоохранители — организовали проверку — и медики.
А в Сызрани столкнулись «десятка» и Kia Soul. Медпомощь потребовалась 22-летней пассажирке отечественного авто. Ей назначили амбулаторное лечение.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!