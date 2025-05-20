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15-летняя девушка ушла из дома и пропала без вести в Шелехове

Подросток могла уехать в Иркутск.

Источник: ГУ МВД

Сотрудники полиции разыскивают 15-летнюю Анну Кулик, пропавшую в Иркутской области. Об исчезновении подростка сообщила мать девушки, которая рассказала, что ее дочь ушла из дома в Шелехове около 18:30 18 мая и до настоящего момента не вернулась, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Отмечается, что девушка могла уехать в Иркутск. Кроме того, известно, что ранее она уже покидала дом, не сообщая об этом родным. На вид девушке 15−17 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, серые глаза, длинные черные волосы. Была одета в серую кофту, брюки серого цвета, черную жилетку, фиолетовую кепку.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба обратиться по телефонам: дежурной части 8 (39550)-4−15−37, 8-(950)-062−79−35 ответственного сотрудника.