15-летняя девушка ушла из дома и пропала без вести в Шелехове

Отмечается, что девушка могла уехать в Иркутск. Кроме того, известно, что ранее она уже покидала дом, не сообщая об этом родным. На вид девушке 15−17 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, серые глаза, длинные черные волосы. Была одета в серую кофту, брюки серого цвета, черную жилетку, фиолетовую кепку.