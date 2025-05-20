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Под Сызранью зафиксирована вспышка лейкоза крупного рогатого скота

Новый очаг опасного инфекционного заболевания выявлен специалистами комитета ветеринарии в селе Жемковка, расположенном в Сызранском районе.

Новый очаг опасного инфекционного заболевания выявлен специалистами комитета ветеринарии в селе Жемковка, расположенном в Сызранском районе.

Информация об инциденте поступила от органов государственного надзора в сфере ветеринарии региона 20 мая текущего года.

По данным ведомства, источник инфекции локализован на участке одного из личных подсобных хозяйств, расположенного на улице Советской, дом № 108.

Для предотвращения распространения болезни было принято решение ввести режим карантина непосредственно на данной территории.

Стоит отметить, что ранее аналогичные меры предпринимались властями в связи с обнаружением аналогичных случаев заражения в той же Жемковке.

Тогда ограничения были введены одновременно в пяти различных личных подсобных хозяйствах, расположенных на двух соседних улицах — Октябрьской и Кооперативной.

Однако впоследствии санитарно-эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, и установленные тогда ограничительные меры были сняты.

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