Главу предприятия в Екатеринбурге объявили в розыск по делу о мошенничестве

Через несколько лет, 23 мая 2023 года в отношении Лебедя возбудили уголовное дело, которое после окончания расследования через год поступило в Ленинский районный суд. 7 мая 2025 года суд признал его виновным и назначил пять лет и пять месяцев колонии общего режима, также ему предписано возместить фонду грантовые деньги в полном объеме. На оглашение приговора осужденный не явился — в тот же день его объявили в розыск.