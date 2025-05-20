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Граждане Молдовы пострадали в ДТП в Румынии: Легковой автомобиль врезался в грузовик

Серьезная авария с участием двух транспортных средств из Молдовы произошла в селе Скулень, коммуна Виктория, жудец Яссы.

Источник: Комсомольская правда

Граждане Молдовы пострадали в ДТП в Румынии.

Серьезная авария с участием двух транспортных средств из Молдовы произошла в селе Скулень, коммуна Виктория, жудец Яссы. По предварительной информации, легковой автомобиль с молдавскими номерами врезался в припаркованный грузовик, который также зарегистрирован в Молдове, сообщает 24iasi.ro.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и реанимационная бригада SMURD. Медики обнаружили четырех пострадавших — все находились в сознании и нуждались в срочной медицинской помощи. Пострадавшие получили множественные травмы и были госпитализированы.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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