Граждане Молдовы пострадали в ДТП в Румынии: Легковой автомобиль врезался в грузовик

Серьезная авария с участием двух транспортных средств из Молдовы произошла в селе Скулень, коммуна Виктория, жудец Яссы. По предварительной информации, легковой автомобиль с молдавскими номерами врезался в припаркованный грузовик, который также зарегистрирован в Молдове, сообщает 24iasi.ro.