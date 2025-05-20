Убивший 13 лет назад в Башкирии сестру мужчина выслушал приговор

Житель Московской области выслушал приговор за убийство, которое он совершил более десяти лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Башкирии. По словам следователей, мужчина признал свою вину.
Трагедия произошла в мае 2012 года. Во время ссоры с 30-летней сестрой, которая злоупотребляла алкоголем, обвиняемый обмотал ее голову скотчем и перекрыл доступ кислороду. Через некоторое время женщина погибла от удушья. Испугавшись последствий, мужчина вывез труп в лесную зону возле села Алаторка и закопал. Там тело убитой позже нашли местные жители.
Первоначально мать убитой и сам виновник утаивали его причастность, заявив полиции, что женщина якобы ушла из дома и не вернулась. Вскоре мужчина уехал из Башкирии и скрывался в Московской области.
— Следствие установило его роль в преступлении, после чего он был объявлен в федеральный розыск. Спустя 13 лет он вернулся в республику на похороны матери и добровольно явился в правоохранительные органы, где дал признательные показания, — рассказали в СК.
Суд назначил ему наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
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