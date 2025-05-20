Убивший 13 лет назад в Башкирии сестру мужчина выслушал приговор

Трагедия произошла в мае 2012 года. Во время ссоры с 30-летней сестрой, которая злоупотребляла алкоголем, обвиняемый обмотал ее голову скотчем и перекрыл доступ кислороду. Через некоторое время женщина погибла от удушья. Испугавшись последствий, мужчина вывез труп в лесную зону возле села Алаторка и закопал. Там тело убитой позже нашли местные жители.