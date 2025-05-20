В Ульяновске задержаны двое мужчин за похищение и вымогательство. У них изъяли арсенал оружия

Мужчины угрожали физической расправой, если пострадавший откажется платить. После этого его отпустили, требуя собрать нужную сумму как можно скорее. Однако потерпевший, испугавшись за свою жизнь и здоровье, не стал выполнять требования злоумышленников. Он покинул регион и обратился в полицию по месту временного пребывания.