В Ульяновске задержаны двое мужчин за похищение и вымогательство. У них изъяли арсенал оружия

В Ульяновске сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жителей, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве 100 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД России.
По версии следствия, преступление было совершено 13 мая около 23:00 возле парка «40 лет ВЛКСМ» на улице Оренбургской в Заволжском районе города. Подозреваемые насильно
посадили своего знакомого в автомобиль и отвезли его в безлюдное место в другом районе. Там они потребовали с потерпевшего 100 тысяч рублей в качестве «процентов» за ранее возвращённый долг в размере 200 тысяч рублей.
Мужчины угрожали физической расправой, если пострадавший откажется платить. После этого его отпустили, требуя собрать нужную сумму как можно скорее. Однако потерпевший, испугавшись за свою жизнь и здоровье, не стал выполнять требования злоумышленников. Он покинул регион и обратился в полицию по месту временного пребывания.
В итоге проведенного комплекса мероприятий были установлены личности подозреваемых. Их задержание проходило при участии бойцов спецподразделения Росгвардии СОБР, следователей
регионального СУ СК России, сотрудников полиции.Во время обысков у фигурантов изъяли пять охотничьих ружей и два травматических пистолета.
Возбуждены уголовные дела по статьям 126 и 163 УК РФ — «Похищение человека» и «Вымогательство». Также составлены административные протоколы за нарушения в сфере гражданского оборота оружия. Обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.