В МВД рассказали, что пять человек пострадали в ДТП с блогершей Хаметовой

В МВД рассказали про ДТП, в которое попала блогерша Милана Хаметова.
По информации ГУ МВД по Красноярскому краю, ДТП произошло ночью 18 мая на 608 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Столкнулись микроавтобус «Мерседес» под управлением 64-летнего водителя и автомобиль «Исузу», в котором находился 33-летний мужчина.
В результате разовая медпомощь потребовалась 33-летнему водителю «Исузу» и четырем пассажирам микроавтобуса. Всего в «Мерседесе» ехали 7 пассажиров, в том числе 15-летняя новосибирская блогерша и певица Милана Хаметова. Оба водителя были трезвые.
Виновника МВД установят после экспертизы.
В Telegram-канале Милана Хаметова рассказала, что с ней все в порядке. Все были пристегнуты. Основной удар пришелся на машину ребят-танцоров и звукорежиссера. Популярная блогерша призвала всех пристегиваться при поездках в автомобилях.
Ранее об этом ДТП сообщалось в Telegram-каналах. Известно, что в аварии серьезно пострадавших не было.