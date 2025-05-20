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Сидельцу самарского СИЗО № 1 пытались доставить зарядки и проводные наушники

Запрещенные предметы нашли и изъяли сотрудники местного следственного изолятора.

Запрещенные предметы нашли и изъяли сотрудники местного следственного изолятора, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Правоохранители заметили сомнительную «передачку» в проходном коридоре СИЗО № 1. При досмотре вещей у одной из посетительниц обнаружили в сумке зарядки (блок и микро-USB), проводные наушники.

В надзорном ведомстве организовали проверку. Нарушительнице грозит административная ответственность. А до этого в Самарской области пресекли незаконную доставку двух телефонов и 0,59 грамма героина в ИК № 6.

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