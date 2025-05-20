«Изъяты 15 объектов недвижимости, 8 авто, слитки золота». В Беларуси собственники крупной сети секонд-хенд не доплатили 3,8 млн рублей налогов

В сообщении сказано, что сотрудники УДФР КГК по Гомельской области смогли установить, что незаконные схемы уклонения от уплаты налогов использовали должностные лица компании, осуществлявшей розничную продажу товаров секонд-хенд. Говорится, что вместе с другими участниками преступной деятельности, они в дополнение к основной компании зарегистрировали еще 12 фирм. На них были оформлены новые торговые точки по продаже б/у товаров.