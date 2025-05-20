«Изъяты 15 объектов недвижимости, 8 авто, слитки золота». В Беларуси собственники крупной сети секонд-хенд не доплатили 3,8 млн рублей налогов

КГК раскрыл детали неуплаты налогов на 3,8 млн рублей собственниками сети секонд-хенд. Подробности рассказали в пресс-службе Комитета государственного контроля.
«Собственники крупной сети магазинов по продаже подержанных товаров не доплатили в бюджет более 3,8 миллиона рублей», — сказано в сообщении.
В сообщении сказано, что сотрудники УДФР КГК по Гомельской области смогли установить, что незаконные схемы уклонения от уплаты налогов использовали должностные лица компании, осуществлявшей розничную продажу товаров секонд-хенд. Говорится, что вместе с другими участниками преступной деятельности, они в дополнение к основной компании зарегистрировали еще 12 фирм. На них были оформлены новые торговые точки по продаже б/у товаров.
«Полученная выручка умышленно разделялась между созданными компаниями, что позволяло необоснованно использовать упрощенную систему налогообложения», — заметили в ведомстве.
КГК обнародовал подробности неуплаты налогов на 3,8 млн рублей собственниками крупной сети секонд-хенд в Беларуси. Фото: телеграм-канал КГК Беларуси.
В Комитете госконтроля обратили внимание, что в результате незаконного применения специального режима налогообложения собственники бизнеса не уплатили в бюджет налог на прибыль, а также налог на добавленную стоимость на общую сумму более 3,8 миллиона рублей.
«В общей сложности в преступную деятельность было вовлечено 11 человек. Подозреваемые были задержаны и в настоящее время сотрудничают со следствием», — уточнили в КГК.
Сообщается, что при силовой поддержке ОМОН был наложен арест на имущество подозреваемых. Речь идет про 15 объектов недвижимости, восемь автомобилей на общую стоимость 5,5 миллиона рублей. Кроме того, были изъяты 315 000 долларов, 150 000 евро и слитки золота общим весом 500 грамм.
В КГК добавили, что в счет возмещения ущерба подозреваемые перечислили 1,9 миллиона рублей. Отмечается, что розничная сеть магазинов данной компании включает 97 торговых объектов в 12 белорусских городах. В ведомстве отметили, что магазины есть в том числе в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, крупных райцентрах.
КГК обнародовал подробности неуплаты налогов на 3,8 млн рублей собственниками крупной сети секонд-хенд в Беларуси. Фото: телеграм-канал КГК Беларуси.
«В настоящее время все они работают. Их деятельность не приостанавливалась», — сказано в сообщении.
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