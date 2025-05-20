13-летнюю школьницу сбил автомобиль в Артеме

В городе Артём в районе остановки Центральные Кневичи автомобиль сбил школьницу. Девочка одета в форму и белый фартук. Очевидцы сообщают, что ребенок шел, скорее всего, со школы и перебежал дорогу.
Девочка в возрасте 13 лет получила в результате ДТП травму — перелом бедра. Её госпитализировала бригада скорой медицинской помощи. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Именно на этом участке дороги установлены знаки, ограничивающие скорость движения автомобилей. Но местные жители рассказывают, что эти знаки не останавливают водителей, и они продолжают быстро ехать.
Также уже несколько лет местные жители пытаются добиться установки светофора на перекрестке. Но пока что никаких изменений движения не последовало.