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Пропавшую с уроков школьницу из Башкирии нашли живой

В Башкирии завершились поиски пропавшей 14-летней школьницы.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прекратили поиски 14-летней девочки из Иглино. Школьница исчезла сутки назад, 19 мая. Она ушла на занятия, однако в середине учебного дня ушла в неизвестном направлении и не вернулась домой.

Как рассказали в РОО «Поиск детей», подростка нашли живым.

— Девочка в безопасности, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, — отметили волонтеры.

Точное местонахождение школьницы в течение всего периода поиска остается нераскрытым.

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