Пропавшую с уроков школьницу из Башкирии нашли живой

В Башкирии прекратили поиски 14-летней девочки из Иглино. Школьница исчезла сутки назад, 19 мая. Она ушла на занятия, однако в середине учебного дня ушла в неизвестном направлении и не вернулась домой.
Как рассказали в РОО «Поиск детей», подростка нашли живым.
— Девочка в безопасности, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, — отметили волонтеры.
Точное местонахождение школьницы в течение всего периода поиска остается нераскрытым.
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