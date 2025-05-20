В Узбекистане ужесточили наказание за преступления, связанные с торговлей людьми

Под статью о торговле людьми в Узбекистане чаще всего подпадают организаторы вывоза женщин за рубеж под предлогом «легальной работы» — официантками, нянями, уборщицами. На деле же, девушек принуждают к занятию проституцией, отбирая у них паспорта и лишая свободы. Также по этой статье проходят женщины, продающие собственных младенцев.