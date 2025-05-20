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В Узбекистане ужесточили наказание за преступления, связанные с торговлей людьми

Vaib.uz (Узбекистан. 20 мая). Президент Узбекистана подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс. Документ направлен на усиление ответственности за преступления, связанные с торговлей людьми, и вносит поправки в статью 135 УК.

Источник: Vaib.Uz

Согласно новым положениям, если торговля людьми была совершена с использованием поддельных документов, либо если преступники изъяли, скрыли или уничтожили документы, удостоверяющие личность жертвы, то теперь это карается лишением свободы от 5 до 10 лет.

Ранее за такие действия предусматривалось от 5 до 8 лет лишения свободы.

Если же преступление привело к смерти потерпевшего или другим тяжким последствиям, наказание ужесточается — отныне за это полагается от 10 до 15 лет лишения свободы (против прежних 8−12 лет).

Закон вступает в силу с момента его официального опубликования, то есть уже действует с сегодняшнего дня.

Под статью о торговле людьми в Узбекистане чаще всего подпадают организаторы вывоза женщин за рубеж под предлогом «легальной работы» — официантками, нянями, уборщицами. На деле же, девушек принуждают к занятию проституцией, отбирая у них паспорта и лишая свободы. Также по этой статье проходят женщины, продающие собственных младенцев.