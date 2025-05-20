Огнестрельное ранение, рядом пистолет: в стрелковом клубе Калининграда погиб 32-летний мужчина

В стрелковом клубе погиб 32-летний калининградец. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона.
Мужчина скончался в понедельник, 19 мая, от огнестрельного ранения, рядом с телом нашли пистолет. Известно, что горожанин был женат, имел хорошую работу. Как именно произошла трагедия, выясняют следователи.
В СУ СК России по Калининградской области пояснили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам будет принято процессуальное решение.