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Огнестрельное ранение, рядом пистолет: в стрелковом клубе Калининграда погиб 32-летний мужчина

Следственный комитет устанавливает обстоятельства трагедии.

Источник: РИА "Новости"

В стрелковом клубе погиб 32-летний калининградец. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона.

Мужчина скончался в понедельник, 19 мая, от огнестрельного ранения, рядом с телом нашли пистолет. Известно, что горожанин был женат, имел хорошую работу. Как именно произошла трагедия, выясняют следователи.

В СУ СК России по Калининградской области пояснили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам будет принято процессуальное решение.