В Жигалово задержали мошенников, укравших у сибирячки 240 тысяч рублей

В Жигалово Иркутской области полицейские поймали мошенников. Известно, что возраст подозреваемых от 16 до 41 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД региона. Их поймали, когда они пытались выехать из города.
— С заявлением о хищении 240 тысяч рублей в дежурную часть полиции обратилась 86-летняя жительница поселка Жигалово. Как установили полицейские, потерпевшая возвращалась домой, затем к ней подъехал автомобиль и водитель стал беседовать с пенсионеркой, — пояснили в ведомстве.
Затем под предлогом продажи товаров для дома проникли в ее жилище, где и совершили кражу. Оперативники не исключают, что мужчины могут быть причастны к другим случаям обмана.