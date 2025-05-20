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В Жигалово задержали мошенников, укравших у сибирячки 240 тысяч рублей

Аферисты подошли к сибирячке на улице.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Жигалово Иркутской области полицейские поймали мошенников. Известно, что возраст подозреваемых от 16 до 41 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД региона. Их поймали, когда они пытались выехать из города.

— С заявлением о хищении 240 тысяч рублей в дежурную часть полиции обратилась 86-летняя жительница поселка Жигалово. Как установили полицейские, потерпевшая возвращалась домой, затем к ней подъехал автомобиль и водитель стал беседовать с пенсионеркой, — пояснили в ведомстве.

Затем под предлогом продажи товаров для дома проникли в ее жилище, где и совершили кражу. Оперативники не исключают, что мужчины могут быть причастны к другим случаям обмана.