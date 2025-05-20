В Подмосковье отравились шаурмой 17 человек, включая 7 детей

Егорьевская городская прокуратура проводит проверку в связи с массовым обращением жителей за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, сообщает Telegram-канал прокуратуры Московской области. Инцидент произошёл вечером 19 мая.
По имеющимся данным, в лечебные учреждения обратились 17 человек, употреблявших продукцию одного из заведений быстрого питания «Вкус Востока» в городе Егорьевске. Среди пострадавших — семь несовершеннолетних.
Все обратившиеся получили необходимую медицинскую помощь. Угрозы жизни и здоровью не выявлено. В настоящее время специалисты устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего.
Прокуратура проведёт проверку условий работы заведения общественного питания. Будут изучены соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и качество реализуемой продукции. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.
Кроме того, надзорный орган взял под контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого следственными органами по части 1 статьи 238 УК РФ — «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».