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В Подмосковье отравились шаурмой 17 человек, включая 7 детей

В Егорьевске Московской области произошло массовое пищевое отравление после употребления шаурмы из одного из кафе быстрого питания. За помощью обратились17 человек, среди которых семеро детей. Все пострадавшие получили необходимую помощь. Прокуратура начала проверку условий реализации продукции и соблюдения санитарных норм. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Егорьевская городская прокуратура проводит проверку в связи с массовым обращением жителей за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, сообщает Telegram-канал прокуратуры Московской области. Инцидент произошёл вечером 19 мая.

По имеющимся данным, в лечебные учреждения обратились 17 человек, употреблявших продукцию одного из заведений быстрого питания «Вкус Востока» в городе Егорьевске. Среди пострадавших — семь несовершеннолетних.

Все обратившиеся получили необходимую медицинскую помощь. Угрозы жизни и здоровью не выявлено. В настоящее время специалисты устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего.

Прокуратура проведёт проверку условий работы заведения общественного питания. Будут изучены соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и качество реализуемой продукции. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.

Кроме того, надзорный орган взял под контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого следственными органами по части 1 статьи 238 УК РФ — «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».