В Подмосковье отравились шаурмой 17 человек, включая 7 детей

В Егорьевске Московской области произошло массовое пищевое отравление после употребления шаурмы из одного из кафе быстрого питания. За помощью обратились17 человек, среди которых семеро детей. Все пострадавшие получили необходимую помощь. Прокуратура начала проверку условий реализации продукции и соблюдения санитарных норм. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ.