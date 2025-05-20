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СК разберется в истории с гибелью женщины от удара молнии в Пермском крае

СК разбирается в истории доярки, погибшей от удара молнии в Пермском крае.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 20 мая — РИА Новости. Следователи СУСК РФ в Пермском крае разбираются в истории с гибелью доярки от удара молнии.

В местных пабликах в соцсетях жители написали, что в селе Крохалево 52-летнюю доярку местного колхоза поразила молния. Женщина якобы возвращалась домой после работы, началась гроза. Удар молнии попал в женщину, она скончалась.

«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.

По данным СУСК, в Юсьвинском районе обнаружено тело женщины. Причины ее смерти выясняются, рассматривается версия гибели от атмосферного электричества.

По данным МЧС, после прямого попадания молнии человек мгновенно теряет сознание и падает, воспламеняется одежда. Основными травмами при поражении являются: ожог, электротравма, потеря зрения и слуха. Также может быть парализована работа мозга и сердца.