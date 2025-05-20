Суд в Ростове заслушал свидетелей из минтранса в рамках дела Виталия Кушнарева

Суд в Ростове-на-Дону заслушал показания троих представителей министерства транспорта региона. Свидетели сообщили, что экс-министр Виталий Кушнарев не давал им указаний по ускорению или затягиванию приемки работ по госконтрактам, сообщает «Город N».
По словам работников министерства, докладные записки и протоколы по итогам собраний, посвященных дорожному ремонту, не составлялись, все проходило в устном формате. Известно, что бывший глава министерства не подписывал акты выполненных работ.
На вопрос прокурора о финансовой помощи для ФК «Ростов» или других организаций, свидетели ничего сказать не смогли.
На слушаниях также выступил понятой. Кроме этого, были озвучены данные отчета по проведенным обыскам. Предварительно, Виталий Кушнарев оказался владельцем пяти единиц оружия.
Добавим, в рамках процесса прокурор огласил просьбу предпринимателя, после жалобы которого произошло задержание экс-главы донского минтранса. Свидетель попросил задать ему вопросы по видеосвязи из Таганрогского суда, но защитники подсудимого выступили против подобного решения.
В итоге ходатайство удовлетворили, а причины формата общения собираются выяснить на следующем заседании. Напомним, новое слушание назначили на 26 мая 2025 года.
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