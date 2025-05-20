На соцработника из Уяра заведено уголовное дело о хищении денег из бюджета

Предварительное следствие установило, что заведующая уярским некоммерческим центром социального обслуживания «Эгида», сговорившись с подчиненными, стала создавать фиктивную отчетность, получая за нее средства из бюджета края.
По оценке прокуратуры, схема работала около трех лет — с 2021 по 2024 годы. Ежемесячно из бюджета региона некоммерческая организация получала денежные средства на возмещение затрат, понесенных только на бумаге, в результате чего бюджету был причинен материальный ущерб в размере 950 тыс. рублей.
В отношении директора АНО КЦСОН «Эгида» возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ). Хотя сама она вину отрицает и утверждает, что подчиненные организовали аферу без ее участия.