На соцработника из Уяра заведено уголовное дело о хищении денег из бюджета

По оценке прокуратуры, схема работала около трех лет — с 2021 по 2024 годы. Ежемесячно из бюджета региона некоммерческая организация получала денежные средства на возмещение затрат, понесенных только на бумаге, в результате чего бюджету был причинен материальный ущерб в размере 950 тыс. рублей.