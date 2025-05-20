Из-за ремонта омского ТЮЗа возбудили уголовное дело

В Омске возбуждено уголовное дело после поставки контрафактного оборудования для ремонта здания ТЮЗа. Проверка показала: в театр юного зрителя поставили системные блоки с признаками подделки. Ущерб для бюджета области превысил 2,5 миллиона рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество в особо крупном размере», сообщили в прокуратуре. Речь идёт о действиях директора компании-поставщика. Ход расследования находится на контроле.
Ремонт театра изначально должен был завершиться ещё в 2023 году. Но сроки затянулись из-за ошибок в проектной документации. В результате соглашение о предоставлении субсидий не было исполнено, и в федеральный бюджет пришлось вернуть более 26 миллионов рублей.
Кроме того, прокуратура выявила, что региональное министерство культуры представило в Минкульт РФ недостоверный отчёт о результатах работ. Ведомство инициировало привлечение министра к административной ответственности. Параллельно подан иск о взыскании с поставщика суммы причинённого ущерба.
Прокуратура ранее уже фиксировала бездействие заказчика работ, однако реакции от министерства не последовало.