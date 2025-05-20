Из-за ремонта омского ТЮЗа возбудили уголовное дело

Ремонт театра изначально должен был завершиться ещё в 2023 году. Но сроки затянулись из-за ошибок в проектной документации. В результате соглашение о предоставлении субсидий не было исполнено, и в федеральный бюджет пришлось вернуть более 26 миллионов рублей.