В Ольхонском районе хулиган выстрелил в прохожего и получил условный срок

В Ольхонском районе 35-летнего жителя Ангарска приговорили к лишению свободы условно. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре региона, в августе 2024 года мужчина проходил мимо магазина в селе Еланцы и выстретил из травматического пистолета в ногу 59-летнему потерпевшему.
— Ольхонский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Ангарска. С учетом мнения прокурора суд признал мужчину виновным в преступлении, назначив ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года, — пояснили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Виновник признался в преступлении частично. Также осужденный заплатит потерпевшему 20 тысяч рублей за моральный вред.