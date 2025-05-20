В Ольхонском районе хулиган выстрелил в прохожего и получил условный срок

В Ольхонском районе 35-летнего жителя Ангарска приговорили к лишению свободы условно. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре региона, в августе 2024 года мужчина проходил мимо магазина в селе Еланцы и выстретил из травматического пистолета в ногу 59-летнему потерпевшему.