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Скрывалась в туалете, но… Сибирячку, яростно зарезавшую подростка на глазах у детей, отправили под домашний арест

В Бурятии женщину, зарезавшую 17-летнего подростка, избрали меру пресечения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Трагедия в Хоринском районе произошла ещё 17 мая. Тогда жительница зарезала ножом 17-летнего подростка. Ранее КП-Иркутск писала, что женщина выпивала вместе со своими детьми и их несовершеннолетними друзьями. Компания начала ссориться, сибирячка схватилась за нож и ударила в живот приятеля сына.

— Орган следствия ходатайствовал перед судом об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, — сообщили в Хоринском районном суде.

Суд удовлетворил ходатайство. Находясь дома, женщина не сможет скрыться от правоохранителей, как пыталась в день трагедии. Также она не будет продолжать преступную деятельность и мешать следствию. Постановление в законную силу пока не вступило.