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17-летняя девушка из Пензы скончалась во время пластической операции

В Москве скончалась 17-летняя пациентка после операции по коррекции челюсти. Возможной причиной смерти стал отёк мозга, развившийся на фоне массивной кровопотери во время медицинского вмешательства.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Getty Images/Unsplash

Телеграм-канал Baza сообщает о смерти 17-летней девушки из Пензы после пластической операции в Институте пластической хирургии и косметологии.

По имеющимся данным, Александра приехала в столицу для коррекции врождённого порока верхней челюсти. Операция была проведена 11 апреля. Однако во время вмешательства у пациентки началось сильное кровотечение, и она потеряла не менее одного литра крови.

После этого девушку перевели в палату пробуждения под аппарат искусственной вентиляции лёгких. Однако она так и не пришла в сознание и её госпитализировали в реанимационное отделение Морозовской детской больницы. 16 мая была констатирована смерть пациентки.

Как стало известно, к моменту госпитализации у Александры был диагностирован отёк головного мозга. Одной из возможных причин летального исхода эксперты называют гипоксию — недостаток кислорода, возникший из-за массивной кровопотери во время операции.

Следственные органы уже начали проверку, и по её результатам будет дана правовая оценка действиям врачей, участвовавших в операции.