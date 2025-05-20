17-летняя девушка из Пензы скончалась во время пластической операции

Телеграм-канал Baza сообщает о смерти 17-летней девушки из Пензы после пластической операции в Институте пластической хирургии и косметологии.
По имеющимся данным, Александра приехала в столицу для коррекции врождённого порока верхней челюсти. Операция была проведена 11 апреля. Однако во время вмешательства у пациентки началось сильное кровотечение, и она потеряла не менее одного литра крови.
После этого девушку перевели в палату пробуждения под аппарат искусственной вентиляции лёгких. Однако она так и не пришла в сознание и её госпитализировали в реанимационное отделение Морозовской детской больницы. 16 мая была констатирована смерть пациентки.
Как стало известно, к моменту госпитализации у Александры был диагностирован отёк головного мозга. Одной из возможных причин летального исхода эксперты называют гипоксию — недостаток кислорода, возникший из-за массивной кровопотери во время операции.
Следственные органы уже начали проверку, и по её результатам будет дана правовая оценка действиям врачей, участвовавших в операции.