В Омской области пройдут внеплановые антитеррористические учения

Оперативный штаб в Омской области объявил о проведении тактико-специального антитеррористического учения с 21 по 22 мая на территории Павлоградского и Таврического районов. Целью учений является отработка действий по пресечению террористического акта на объектах топливно-энергетического комплекса.
В рамках учений будут отработаны действия, направленные на минимизацию ущерба от потенциальной атаки на объекты жизнеобеспечения территорий. В частности, будут отработаны действия по оцеплению территории, организации эвакуации и пропускного режима.
«Данное учение направлено на повышение навыков руководящего состава по управлению подразделениями в условиях угрозы и при совершении теракта,» — сообщает пресс-служба УФСБ России по Омской области, — «Такой формат взаимодействия предполагает отработку учебных задач с проведением практических мероприятий по противодействию терроризму на местности».
Жителей Павлоградского и Таврического районов просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность с указанием адреса регистрации, во избежание неудобств при передвижении.
Ранее мы писали, что еще в одном районе Омской области введен режим ЧС.