Мэр И. Носков: В Самаре ураганный ветер повалил 134 дерева 20 мая

В Самаре прошло оперативное заседание регионального правительства. В его рамках глава города Иван Носков рассказал о последствиях урагана.
По словам мэра, за время сильного ветра с дождем было повалено 134 дерева. Несколько из них повредили провода, некоторые упали на автомобили.
Носков отметил, что основная часть деревьев уже убрана с самарских дорог.
Ранее мы писали о том, что коммунальщики работают в усиленном режиме.
Больше новостей о Самаре и области, а также кадры последствий урагана уже в телеграм-канале «МК в Самаре».