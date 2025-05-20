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Мэр И. Носков: В Самаре ураганный ветер повалил 134 дерева 20 мая

В Самаре прошло оперативное заседание регионального правительства.

В Самаре прошло оперативное заседание регионального правительства. В его рамках глава города Иван Носков рассказал о последствиях урагана.

По словам мэра, за время сильного ветра с дождем было повалено 134 дерева. Несколько из них повредили провода, некоторые упали на автомобили.

Носков отметил, что основная часть деревьев уже убрана с самарских дорог.

Ранее мы писали о том, что коммунальщики работают в усиленном режиме.

Больше новостей о Самаре и области, а также кадры последствий урагана уже в телеграм-канале «МК в Самаре».