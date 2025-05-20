Боли в животе и рвота: дело о массовом отравлении школьников возбудили в Татарстане

«Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Валерий Медведев и специалисты управления Роспотребнадзора по РТ. Организована проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства», — отмечается в сообщении.
По сообщениям СМИ, пострадали учащиеся начальных классов. По словам родителей, на обед у них был кислый капустный салат и макароны с котлетой. После обеда у детей, предположительно, начались боли в животе и рвота. Отмечается, что администрация учебного заведения считает, что речь идет о ротавирусе.
Историей уже заинтересовались следственные органы: как сообщили в региональном главке Следкома, следователями возбуждено уголовное дело по части первой ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что на днях в Чувашии был зафиксирован новый инцидент, связанный с отравлением школьников. В республике отмечено групповое обращение девяти учеников гимназии в медицинское учреждение с симптомами, указывающими на кишечную инфекцию.