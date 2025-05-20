Боли в животе и рвота: дело о массовом отравлении школьников возбудили в Татарстане

По сообщениям СМИ, пострадали учащиеся начальных классов. По словам родителей, на обед у них был кислый капустный салат и макароны с котлетой. После обеда у детей, предположительно, начались боли в животе и рвота. Отмечается, что администрация учебного заведения считает, что речь идет о ротавирусе.