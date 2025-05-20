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Погубивший в реке Ай капитан моторной лодки в Башкирии выслушал приговор

Житель Башкирии получил условный срок за гибель человека на воде.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии осудили жителя Мечетлинского района, которого обвиняли в гибели знакомого. Мужчина пригласил друзей покататься на моторной лодке, но водная прогулка закончилась трагически.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, летом 2024 года трое мужчин катались на лодке, но капитан не справился с управлением и опрокинул водный транспорт. Оказавшийся в воде друг мужчины утонул. В момент прогулки ни у одного из мужчин не было спасательных жилетов.

Подсудимый полностью признал свою вину. В качестве наказания суд назначил ему 1 год и 2 месяца условного лишения свободы с трехлетним испытательным сроком.

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