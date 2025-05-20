Погубивший в реке Ай капитан моторной лодки в Башкирии выслушал приговор

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, летом 2024 года трое мужчин катались на лодке, но капитан не справился с управлением и опрокинул водный транспорт. Оказавшийся в воде друг мужчины утонул. В момент прогулки ни у одного из мужчин не было спасательных жилетов.