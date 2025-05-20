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В Приднестровье, пока мать занималась по хозяйству, ее трехлетняя дочь съела около 40 таблеток: Малышка — в реанимации

Сейчас состояние маленькой пациентки врачи оценивают как стабильное.

Источник: Комсомольская правда

Жительница приднестровского села Гиска вышла во двор покормить живность. В доме остались 8-летний сын и 3-летняя дочь. За 20 минут, пока мамы не было рядом, а старший братик смотрел мультфильм, из шкафчика на кухне малышка достала баночку с аскорутином и съела около 40 таблеток, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Женщина повезла дочку в Бендерский центр матери и ребёнка. Девочку незамедлительно госпитализировали в реанимационное отделение. Сейчас состояние маленькой пациентки врачи оценивают как стабильное.

Правоохранители обращают внимание: не оставляйте детей без присмотра! Храните в недоступных для малышей местах лекарства и другие опасные предметы.

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