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В Екатеринбурге мужчина пытался поджечь кафе возле автовокзала

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался поджечь дверь кафе, которое расположена на улице Щорса, возле Южного автовокзала.

Об этом сообщает пресс-службы Управления Росгвардии по Свердловской области.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. После поджога двери он убежал, но был задержан во дворах.

По его словам, ранее он потерял в кафе телефон. Поэтому вернулся в заведение, чтобы отомстить.

В УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что задержанный привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Проверка продолжается.

«МК-Урал» ранее писал, что в ночь на 25 марта в Екатеринбурге подожгли павильон быстрого питания, который расположен на улице Расточной.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Были повреждены внутренняя отделка и кровля павильона.