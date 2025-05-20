В Екатеринбурге мужчина пытался поджечь кафе возле автовокзала

Об этом сообщает пресс-службы Управления Росгвардии по Свердловской области.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. После поджога двери он убежал, но был задержан во дворах.
По его словам, ранее он потерял в кафе телефон. Поэтому вернулся в заведение, чтобы отомстить.
В УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что задержанный привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Проверка продолжается.
«МК-Урал» ранее писал, что в ночь на 25 марта в Екатеринбурге подожгли павильон быстрого питания, который расположен на улице Расточной.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Были повреждены внутренняя отделка и кровля павильона.