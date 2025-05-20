В Омске ввели режим повышенной готовности

На сайте администрации Омска опубликовано постановление о введении режима повышенной готовности в Кировском административном округе города. Такой режим власти решили ввести в связи с затоплением жилых домов на нескольких улицах.
«Ввести с 18 часов 16 мая 2025 года для органов управления и сил постоянной готовности Омского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области режим функционирования “Повышенная готовность”, — указано в документе.
Как сообщается, границами территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, обозначены дома на следующих улицах Кировского административного округа: Граничная, Полярная, Луначарского, Новоомская, Седова, Володарского, Авиационная, 22 Декабря, Семиреченская, Мельничная, Южная, 4-я Кировская, 5-я Кировская, Центральная, 9-я Кировская, Грибоедова, 10-я Самарская, Талалихина, 16-я Самарская, переулок Луначарского.
Главе Кировского административного округа Алексею Наседкину поручено быть отвественным за мероприятия по предупреждению чревычайной ситуации. Также он должен разработать план по обеспечению защиты населения от ЧС и проконтролировать его выполнение.