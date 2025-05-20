Суд по делу экс-министра Ивана Пивкина возобновят 27 мая

Например, недавно представитель потерпевшего, гендиректор ПАО «Дорисса» Люция Сафина рассказала, что в 2024 г. предприятие, которым она руководит, выиграло госконтракт на строительство автодороги Самара — Новокуйбышевск стоимостью 1,2 млрд рублей. Но из-за вмешательства Пивкина предприятие оказалось с упущенной прибылью 30 млн рублей. По словам Сафиной, заявление на Пивкина она написала после того, как ее посетили правоохранители, когда показания на него уже дал его заместитель Александр Николаев. Тут кстати пришлась и аудиозапись их разговора, скрытно сделанная Сафиной летом 2024 года. По мнению женщины, Пивкин перекрыл чувашской «Дориссе» кислород в интересах компаний, которые считал «своими»: запретил местным владельцам земель сдавать им в аренду участок для установки там мобильного завода по изготовлению асфальтно-бетонной смеси, а также продавать им эту смесь. Тогда ПАО было вынуждено отдать долю контракта компаниям «Амонд» и «Самарадортранссигнал».