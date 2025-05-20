В Самаре ищут хозяина грузовика, на котором вывезли отходы в лесопарк «Дубки»

«Если это физическое лицо, то штраф до 4 тысяч рублей, на юридических лиц — до 500 тысяч рублей, при этом будет рассчитан и взыскан с виновного лица ущерб, который был нанесен противоправными действиями окружающей среде, в том числе и на приведение земельного участка в первоначальное состояние», — доложил Артем Ефимов.