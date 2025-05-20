В Самаре ищут хозяина грузовика, на котором вывезли отходы в лесопарк «Дубки»

Тему незаконных мусорных свалок обсудили 19 мая на совещании в облправительстве Самарской области. Речь шла о писке ответственного за сброс строительных отходов на охраняемой территори.
На совещании областного правительства глава региона Вячеслав Федорищев озвучил жалобу самарцев. Он рассказал, что 12 мая горожане сообщили о сбросе строительных отходов в лесопарке Дубки. Горожане засняли свалку и выложили фото в соцсетях. Сообщалось, что отходы сбрасывались с грузового транспорта.
«На следующий день, 13 мая, государственными инспекторами министерства было проведено рейдовое обследование территории, факт сброса отходов подтвердился», — сообщил глава Минприроды Самарской области Артем Ефимов.
Как оказалось, незаконная свалка появилась на территории природного памятника регионального значения «Древостой дуба естественного происхождения». После установки факта сброса строительных отходов в охраняемой зоне из Минприроды был направлен запрос в региональное управление МВД, чтобы установить, кому принадлежит грузовик, с которого сбрасывали мусор.
«Если это физическое лицо, то штраф до 4 тысяч рублей, на юридических лиц — до 500 тысяч рублей, при этом будет рассчитан и взыскан с виновного лица ущерб, который был нанесен противоправными действиями окружающей среде, в том числе и на приведение земельного участка в первоначальное состояние», — доложил Артем Ефимов.
Личность хозяина грузовика собираются установить до конца этой недели. Также Минприроды планирует совместно с городским властями вывезти строительные отходы с территории лесопарка «Дубки».
По словам главы Самары Ивана Носкова, ущерб природному объекту от незаконных действий может составлять миллионы рублей.
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