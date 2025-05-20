30-летний житель Пинска поссорился с женой и в ярости повредил машины соседей

30-летний мужчина, житель Пинска поссорился со своей супругой, после чего стал крушить соседские машины. Как рассказали в милиции, некоторое время назад пинчанин отдохнул в кругу знакомых, выпив немного горячительного. После этого он поссорился с женой, а дальше, по его собственному признанию, все было как в тумане.