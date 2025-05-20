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30-летний житель Пинска поссорился с женой и в ярости повредил машины соседей

30-летний пинчанин поссорился с женой и в ярости повредил машины соседей.

Источник: Комсомольская правда

30-летний мужчина, житель Пинска поссорился со своей супругой, после чего стал крушить соседские машины. Как рассказали в милиции, некоторое время назад пинчанин отдохнул в кругу знакомых, выпив немного горячительного. После этого он поссорился с женой, а дальше, по его собственному признанию, все было как в тумане.

— Стал пинать припаркованные автомобили, потом сел на чужой мотоцикл, а закончилось тем, что повредил автомобиль «БМВ-525», принадлежащий 29-летнему местному жителю. Общая сумма ущерба составила две тысячи белорусских рублей, — констатировали в милиции.

К слову, сотрудников в тот день вызвал житель многоэтажки, ставший свидетелем неадекватного поведения.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, максимальное наказание — до трех лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что в Беларуси разработали новую стратегию обращения с отходами (здесь все детали и подробности).