30-летний житель Пинска поссорился с женой и в ярости повредил машины соседей

30-летний мужчина, житель Пинска поссорился со своей супругой, после чего стал крушить соседские машины. Как рассказали в милиции, некоторое время назад пинчанин отдохнул в кругу знакомых, выпив немного горячительного. После этого он поссорился с женой, а дальше, по его собственному признанию, все было как в тумане.
— Стал пинать припаркованные автомобили, потом сел на чужой мотоцикл, а закончилось тем, что повредил автомобиль «БМВ-525», принадлежащий 29-летнему местному жителю. Общая сумма ущерба составила две тысячи белорусских рублей, — констатировали в милиции.
К слову, сотрудников в тот день вызвал житель многоэтажки, ставший свидетелем неадекватного поведения.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, максимальное наказание — до трех лет лишения свободы.
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