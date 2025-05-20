Пьяный водитель устроил ДТП с возгоранием в Челябинской области

Мужчину доставили в больницу, где установили, что в момент ДТП он был в состоянии алкогольного опьянения. На него составили административные протоколы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния) и статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).