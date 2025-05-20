Пьяный водитель устроил ДТП с возгоранием в Челябинской области

ДТП произошло в 10:48 20 мая в районе дома № 39 на улице Вокзальной. 35-летний водитель при повороте налево не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и наехал на дорожное ограждение, повредив его.
От удара был повреждена топливная система, что привело к возгоранию машины.
Водитель самостоятельно выбрался из автомобиля, получив ожоги тела. В момент ДТП находился в машине один.
Мужчину доставили в больницу, где установили, что в момент ДТП он был в состоянии алкогольного опьянения. На него составили административные протоколы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния) и статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).
Машину увезли на спецстоянку.