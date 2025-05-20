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Пьяный водитель устроил ДТП с возгоранием в Челябинской области

В Магнитогорске пьяный водитель автомобиля SWM G01 врезался в дорожное ограждение. После этого машина загорелась, мужчина получил ожоги. Об этом во вторник, 20 мая, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Источник: Госавтоинспекция Магнитогорска

ДТП произошло в 10:48 20 мая в районе дома № 39 на улице Вокзальной. 35-летний водитель при повороте налево не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и наехал на дорожное ограждение, повредив его.

От удара был повреждена топливная система, что привело к возгоранию машины.

Водитель самостоятельно выбрался из автомобиля, получив ожоги тела. В момент ДТП находился в машине один.

уточнили в Госавтоинспекции

Мужчину доставили в больницу, где установили, что в момент ДТП он был в состоянии алкогольного опьянения. На него составили административные протоколы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния) и статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).

Машину увезли на спецстоянку.