15-летний школьник на питбайке сбил 11-летнюю девочку в Пермском крае

Питбайк под управлением 15-летнего школьника сбил 11-летнюю девочку в Пермском крае, сообщает госавтоинспекция ОМВД России «Чусовской».
Информацию о ДТП правоохранители опубликовали в своём сообществе в соцсети «ВКонтакте» днём 20 мая. По данным полиции, авария с участием двух несовершеннолетних произошла в Чусовом 15 мая. Около 19 часов вечера питбайк BSE Z1, за рулём которого был 15-летний водитель без водительских прав, двигался по улице Северной. Около дома № 9 юноша не справился с управлением транспортом и врезался в пешехода.
«Несовершеннолетний водитель не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на 11-летнюю девочку, которая шла по правому краю дороги в жилой зоне частного сектора», — рассказывает ГАИ.
Пострадавшая девочка получила травмы разной степени тяжести — в медицинском учреждении её направили на амбулаторное лечение. Сотрудники госавтоинспекции начали проводить проверку и возбудили дело об административном правонарушении.