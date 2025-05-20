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15-летний школьник на питбайке сбил 11-летнюю девочку в Пермском крае

Авария произошла в частном секторе.

Питбайк под управлением 15-летнего школьника сбил 11-летнюю девочку в Пермском крае, сообщает госавтоинспекция ОМВД России «Чусовской».

Информацию о ДТП правоохранители опубликовали в своём сообществе в соцсети «ВКонтакте» днём 20 мая. По данным полиции, авария с участием двух несовершеннолетних произошла в Чусовом 15 мая. Около 19 часов вечера питбайк BSE Z1, за рулём которого был 15-летний водитель без водительских прав, двигался по улице Северной. Около дома № 9 юноша не справился с управлением транспортом и врезался в пешехода.

«Несовершеннолетний водитель не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на 11-летнюю девочку, которая шла по правому краю дороги в жилой зоне частного сектора», — рассказывает ГАИ.

Пострадавшая девочка получила травмы разной степени тяжести — в медицинском учреждении её направили на амбулаторное лечение. Сотрудники госавтоинспекции начали проводить проверку и возбудили дело об административном правонарушении.