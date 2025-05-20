15-летний школьник на питбайке сбил 11-летнюю девочку в Пермском крае

Информацию о ДТП правоохранители опубликовали в своём сообществе в соцсети «ВКонтакте» днём 20 мая. По данным полиции, авария с участием двух несовершеннолетних произошла в Чусовом 15 мая. Около 19 часов вечера питбайк BSE Z1, за рулём которого был 15-летний водитель без водительских прав, двигался по улице Северной. Около дома № 9 юноша не справился с управлением транспортом и врезался в пешехода.