У уфимской мечети Ар-Рахим должна появиться школа

История вопроса, по информации «Ъ-Уфа», восходит к 2015 году, когда между администрацией Уфы и ДУМ РБ был заключен договор о застройке территории у въезда в город. Духовное управление мусульман тогда заплатило 56,9 млн рублей за право реализации этого проекта, однако строительные работы начались с существенной задержкой.