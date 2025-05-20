У уфимской мечети Ар-Рахим должна появиться школа

Городские власти Уфы вступили в правовой спор со строительной компанией, совладельцами которой являются депутат городского совета Руслан Зайнуллин и Духовное управление мусульман Башкирии. Суть разногласий касается невыполненных обязательств по возведению школы рядом с мечетью Ар-Рахим.
Как сообщает «Ъ-Уфа», застройщик ООО «Ар-Рахман», помимо реализации жилых проектов, должен был построить школу на 900 мест в районе новой мечети. Мэрия предлагала внести соответствующие изменения в дополнительное соглашение к договору о комплексном освоении территории, однако представители компании избегали конструктивного диалога с властями.
Арбитражный суд РБ назначил на 26 июня рассмотрение иска муниципалитета к застройщику. В ходе судебного разбирательства будет рассматриваться требование о безвозмездной передаче городу школьного здания.
История вопроса, по информации «Ъ-Уфа», восходит к 2015 году, когда между администрацией Уфы и ДУМ РБ был заключен договор о застройке территории у въезда в город. Духовное управление мусульман тогда заплатило 56,9 млн рублей за право реализации этого проекта, однако строительные работы начались с существенной задержкой.
Сейчас спорный участок расположен между улицами Коммунистической, Мингажева и проспектом Салавата Юлаева. Городские власти настаивают на выполнении социальных обязательств перед жителями нового микрорайона.
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