В Ростове по подозрению во взятке задержали декана университета

— Преступная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Ростовской области при передаче денежных средств. Злоумышленник задержан. По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере», — прокомментировали в СУ СК по Ростовской области.