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В Ростове по подозрению во взятке задержали декана университета

В Ростове декана подозревают в том, что он потребовал 360 тысяч за зачет.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове сотрудники ФСБ раскрыли коррупционную схему сдачи зачетов в одном из университетов. По версии следствия, декан, возглавивший факультет относительно недавно — примерно пять лет назад — ставил «зачеты» не за знания, а за деньги.

Так, 16 мая мужчина получил пакет, в котором лежали 180 тысяч рублей. За деньги студенты рассчитывали получить «зачет», не уча билеты.

По предварительным данным, это была лишь первая часть суммы. Всего же декан потребовал 360 тысяч рублей.

— Преступная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Ростовской области при передаче денежных средств. Злоумышленник задержан. По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере», — прокомментировали в СУ СК по Ростовской области.

Если дело дойдет до суда, а вину подозреваемого признают, он может сесть в тюрьму на срок до 12 лет.