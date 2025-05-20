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В Самаре из ТРК «LETOUT Аутлет Молл» эвакуировали 700 человек

Во вторник, 20 мая, в 14:51 (MSK+1) поступило сообщение, что сработала пожарная сигнализация в торгово-развлекательном комплексе, расположенном на 18 км Московского шоссе, 23. Об этом сообщает МЧС Самарской области. Речь идет о ТРК «Letout Аутлет Молл».

По информации ведомства, до прибытия подразделений из здания были эвакуированы 700 человек, из которых 150 детей. Погибших и пострадавших нет. Пожарная сигнализация ложно сработала на четвертом этаже.