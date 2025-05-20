В Пермском крае может подтопить участки в четырех муниципалитетах

В ведомстве отмечают, что существует угроза затоплений участков четырех муниципалитетов Прикамья. В зоне риска подтоплений могут оказаться территории, расположенные в Перми, в также в Пермском, Краснокамском и Нытвенском округах. Органам местного самоуправления поручено держать паводковую ситуацию на круглосуточном контроле.