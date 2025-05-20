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В Пермском крае может подтопить участки в четырех муниципалитетах

Есть риск затоплений в Перми, Пермском, Краснокамском и Нытвенском округах.

Источник: Комсомольская правда

С 20 мая в Пермском крае увеличат средние сбросы воды через гидроузлы Камской и Воткинской ГЭС. Это связано с сохраняющимся повышенным притоком воды в водохранилища. Об этом сообщает краевое Министерство природных ресурсов.

Так, на сегодняшний день для Камской ГЭС сброс воды составляет 7000+500 кубических метров в секунду. Для Воткинской ГЭС сброс воды установлен на уровне 6000+500 кубических метров в секунду.

В ведомстве отмечают, что существует угроза затоплений участков четырех муниципалитетов Прикамья. В зоне риска подтоплений могут оказаться территории, расположенные в Перми, в также в Пермском, Краснокамском и Нытвенском округах. Органам местного самоуправления поручено держать паводковую ситуацию на круглосуточном контроле.