Повар минского ресторана воровал из магазинов, чтобы купить себе деликатесы

44-летний минчан, который работает поваром в одном из ресторанов белорусской столицы, совершил целую серию магазинных краж, чтобы купить деликатесы. Как рассказали в милиции, некоторое время назад во Фрунзенское РУВД Минска обратились сразу несколько представителей столичных магазинов.