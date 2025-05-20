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Повар минского ресторана воровал из магазинов, чтобы купить себе деликатесы

Повар минского ресторана воровал из магазинов, чтобы купить себе деликатесные продукты.

Источник: Комсомольская правда

44-летний минчан, который работает поваром в одном из ресторанов белорусской столицы, совершил целую серию магазинных краж, чтобы купить деликатесы. Как рассказали в милиции, некоторое время назад во Фрунзенское РУВД Минска обратились сразу несколько представителей столичных магазинов.

Они сообщили, что из их торговых точек пропали товары: бытовая химия, флаконы туалетной воды, кофе. Общая стоимость пропавшего — около 850 рублей.

Милиционеры, сотрудники уголовного розыска, смогли установить личность вора: им оказался, как говорилось, 44-летний минчанин, который работает поваром в одном из ресторанов столицы.

Фигурант, как установлено, посещал магазины, понравившиеся дорогостоящие товары он складывал в сумку и выносил. Краденое он перепродавал, на все вырученные деньги в дальнейшем приобретал себе деликатесные продукты.

В отношении повара-расхитителя возбуждены уголовные дела по факту краж.

Ранее мы писали, что житель Пинска поругался с женой и в ярости начал сражаться с машинами соседей (тут читать далее).