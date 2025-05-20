В Финляндии подросток с ножом напал на учеников

В финском городе Пирккала 16-летний подросток напал с ножом на учеников местной школы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По имеющимся данным, в результате пострадали как минимум трое человек. Нападавший использовал GoPro-камеру, чтобы транслировать происходящее в прямом эфире.
Перед атакой он опубликовал в своих социальных сетях манифест, в котором заявил о намерении нападать на девушек. Также он указал, что готовил акцию в течение полугода.
Полиция быстро прибыла на место и задержала подозреваемого. Мотивы его действий пока устанавливаются.