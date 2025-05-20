В Кишиневе задержали особо опасного преступника, который зверски убил жену бизнесмена на Чеканах: Он и его семья промышляли убийствами и грабежами по всей Молдове — при задержании был ранен полицейский

Совершивший убийство супруги бизнесмена в столичном секторе Чеканы преступник задержан, когда в апреле вновь решил заняться грабежом в Новых Аненах.
Он вступил в перестрелку с полицейскими, сообщил руководитель Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану, но был задержан. За ним шла слежка и, как полагает генерал, придание убийства на Чеканах огласке навредило следствию.
Напомним, что речь идет об убийстве 60-летней женщины, совершенное 15 апреля на улице Ратуш. Как сообщалось в СМИ, рядом с домом была обнаружена лестница, по которой убийца, вероятно, поднялся на второй этаж и проник в квартиру через окно. В момент преступления муж женщины находился дома, но ничего не слышал, так как спал в другой комнате. Из дома пропало 20 тысяч евро.
Найденное во время следствия спрятанное оружие схоже с тем, которое задержанный применил при проникновении в дом на Чеканах. Задержанный промышлял грабежом на территории Украины, откуда вернулся в Молдову с началом боевых действий.
Вместе с совершившим убийство в секторе Чеканы 47-летним мужчиной задержана его супруга и 18-летний сын — их считают соучастниками грабежей и нападений, отметил Виорел Чернэуцану.
Есть информация от источников, близким к следствию, что преступник — 48-летний уроженец Гагаузии, по совместительству член организованной преступной группы, действовавшей в том числе и на территории Украины. У него, как оказалось, обширное криминальное прошлое.
При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление, ранив в руку и ногу заместителя начальника Отдела по расследованию преступлений ИП Новые Анены, Виталия Сертиняна — его состояние ныне вне опасности.
На территории нашей страны у задержанного ранее судимостей не было.
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